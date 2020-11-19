Başkan Erdoğan: Türkiye yükseliş trendine girecek

Başkan Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi başkanlarından oluşan heyeti, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde konuşan Başkan Erdoğan “Türkiye’yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu iş dünyası ile uyum içerisinde gerçekleştireceğiz. En büyük desteği de ihracatçılarımızdan bekliyoruz” dedi.

Önceki gün TOBB üyeleriyle bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan TÜSİAD üyeleriyle de bugün toplantı yapacağını söyledi. Erdoğan “İnşallah hep birlikte Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız” diye konuştu. Erdoğan “Üretim ihracat büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendireceğiz” diye konuştu. Görüşmede Gülle, Erdoğan’a, dış ticaret fazlası veren Türkiye vizyonu kapsamında yeni normal ve reform döneminde ihracatta seferberlik başlatarak tam destek verdiklerini, ihracattaki yeni yol haritalarını, eylem planını ve TİM’in projelerini detaylı sunumla paylaştı.

İHRACATTA SEFERBERLİK SÖZÜ



Görüşmede, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk ihraç mallarını, ülkemizin alamet-i farikası haline getirmek için var güçleri ile çalıştıklarına vurgu yaparak, ihracatta yeni bir seferberlik sözü verdi.