Başkan Erdoğan: Türkiye salgın sürecinden çok güçlü şekilde çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kocaeli’nde aralarında EBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 fabrikanın da bulunduğu bir dizi temel atma ve açılış yaptı. Açılışı yapılan ve temeli atılan fabrikaların yatırım tutarı 1.2 milyar lirayı bulurken kentte açılışı yapılan 155 adet sağlık, ulaşım, spor ve eğitim yatırımları ise 3.1 milyar lira düzeyinde. Yatırımların Kocaeli’ne hayırlı olmasını dileyen Erdoğan “Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır” dedi. Erdoğan “Bunun için hepimiz sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeli, işi gücü millete karamsarlık aşılamak olan çapsızlara aldırmamalı” dedi.

SEVDAMIZ TÜRKİYE



Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken yeni fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretim altyapısını daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan “Projelerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz” diye konuştu. Erdoğan, ”Batı ülkelerinde sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Batılı ülkeleri, özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır” diye konuştu.

KOCAELİ TÜRK EKONOMİSİNİN GURUR KAYNAĞI



“Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara, ülkesi ve milleti için davası için fedakarlıklara talip olduğunu da bilmelidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Büyük ve güçlü Türkiye davasına gönül vermiş herkese, her bir Kocaelili kardeşimize bu süreçte önemli sorumluluklar düşüyor. Marmara Bölgemizin sanayi üssü olan Kocaeli, asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden biridir. Üretim tesisleri ile konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle, teknoloji merkezleriyle Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.”

YENİ YATIRIMLARLA TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans aracılığıyla katıldığı GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı” dedi. GEBKİM’de 1.2 milyar liranın üzerinde yatırımı kente kazandırmış olacaklarını aktaran Varank “Bu yatırımlarda, yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltma var” diye konuştu.