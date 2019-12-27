Başkan Erdoğan tanıttı! İşte Türkiye'nin otomobili

Türkiye'nin otomobili BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtıldı.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilinin üretmesi gerektiğini hep dile getiririz.

''100'ÜN ÜZERİNDE TÜRK MÜHENDİS GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI''

Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. 'Devrim' otomobili için harekete geçildiğinde Türkler otomobil üretemez diye kampanya başlatılıyor.

''DEVRİM'İN ÖNÜNÜ KESMEYİ BAŞARDILAR DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER''

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.

ERBAKAN'I YAD ETTİ

Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Asgari ücret rakamlarının ülkemize çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz. Bu çark dönecek. Bu çarkın dönmesi için hesabı kitabı ona göre yapacağız. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan artış sonucunda asgari ücret 2002'ye göre yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.

Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geldi. (Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım.

''YAZILIMCI SAYIMIZI 500 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ''

Yazılımda sıçramayı burada yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. Gemlik'te silahlı kuvvetlerimzie ait olan büyükçe yerimiz var.

''FABRİKA GEMLİK'TEKİ TSK ARAZİSİ ÜZERİNDE KURULACAK''

Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz fabrikamızın orada yapımına başlayacağız. Atılan adım için kimseden lisans icazet almıyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye'de Libya Türkiye arasında biz koyuyoruz.''

TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ PROJEYİ ANLATTI

İşte Karakaş'ın açıklamaları:

Türkiye'nin özlemini giderme amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi bir adım ileriye taşıma üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak izah etmek istiyoruz.

Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte.

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

TÜRKİYE'YE AİT KÜRESEL BİR MARKA

Bizim yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak belirledik. Birincisi fikri sinai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye, Türkiyemize ait küresel bir marka olarak, bunu yaparken teknolojinin en güncelini yeni neslini kullanmak. Biraz önce de söylediğimiz gibi, doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Nesnelerin internetiyle başından planlayarak akıllı bir cihaz olarak düşünmek ve küresel rekabet etmek.

5 YIL İÇİNDE 5 FARKLI MODELİMİZ OLACAK

Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip.

HİSARCIKLIOĞLU: LİSANS SATACAĞIZ

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında şunları kaydetti: "Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs'ında Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran'da şirketi kurduk, güldüler. Daha yolumuz uzun ama bugün buradayız. Bu 82 milyonun gururu. Markası bizim olacak, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. En az 3,5 milyar lira sermaye taahhüdü veriliyor. 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozacağız. "

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?

24 TV Otomotiv Editörü Murat Öztürk, yerli otomobilin dikkat çeken sistemlerini ve aracın teknik olarak hangi özelliklere sahip olacağını anlattı.

YERLİ OTOMOBİLDEN İLK TEKNİK DETAYLAR GELDİ-FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Aracın yüzde yüz elektrikli olacağının altını çizen Öztürk, aracın iki ve dört çekerden oluşacağını, belirtti. Ayrıca aracın bağlantı seviyesinin en üst düzeyde olacağını söyleyen Öztürk, tamamen internet ortamında bir sürüş keyfi sunacağını belirtti.0-100 hızlanması 7,6 sn-4,8 saniye olacak araç 500 km menzil hızlı şarja sahip.

Aracın iç kısmındaki detayların özellikle altını çizen Öztürk, Türk mühendislerin yaptığı ve “en çok hoşuma giden bölüm” diyerek bahsettiği platformu açıkladı. Aracın ön camında holografik asistanın bulunacağını aktaran Otomotiv Editörü Öztürk, “Bu asistan navigasyon aracılığıyla mesajlarınıza ve telefon konuşmalarınıza erişimin yanı sıra yeri geldiğinde bir filmin o ekrandan seyredilmesine olanak sağlayacak. Otonomdan çıkıldığı andan itibaren ekrandan kapanacak ve bu da güvenliği artıracak.” dedi.

Avrupa’daki deneyimlerini de aktaran Öztürk, “Yerli otomobilin iç kısmının Avrupa’da gördüğümüz sunumlardan hiç altta kalır yanı yok. Aksine daha da fazlası var.” diye konuştu.

KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Bursa’da kurulacak fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 175 bin adet olması beklenirken ilk etapta 5 model üretilmesi öngörülüyor.