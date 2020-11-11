Başkan Erdoğan talimat verdi... Torba'dan 'esnek çalışma' maddeleri çıkarılıyor

TBMM’de görüşmeleri devam eden ‘İstihdam Paketi’nden işçinin itiraz ettiği esnek çalışmaya ilişkin iki maddenin çıkarılması kararlaştırıldı. Tartışmalı maddeler ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ yapılabilmesi öngörülüyordu.

MYK’DA TARTIŞILDI



Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK toplantısında Erdoğan’ın devreye girmesiyle alındı. Alınan bilgiye göre MYK toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketiyle ilgili bir sunum yaptı. Selçuk’un sunumun ardından bazı MYK üyeleri, teklifte yer alan esnek çalışma düzenlemesine itirazda bulundu. Bunun üzerine Erdoğan, ”Buradaki amacımız istihdamdır. İşçilerimizin çalışması bizim için önemli. Ancak bu konuda bir uzlaşma olması lazım. Buna tekrar çalışın, uzlaşın. Öyle getirin” talimatını verdi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, Türk-İş ve Hak-İş temsilcileriyle dün Meclis’te bir araya geldi. Görüşme sonrası Mehmet Muş “Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine 33. ve 37. maddeleri daha detaylı çalışmak üzere metinden çıkaracağız. Sendikalar endişelerini ilettiler, değerlendirdik ve çektik. Yani esnek çalışma şu an tamamıyla gündemimizden çıktı” dedi.

MADDELER NE GETİRİYORDU?

Çıkarılan maddelerden ilki, 25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin 2 yıla kadar koşulsuz yapılabilmesini düzenleyen maddeydi. Maddenin gerekçesinde bu yaştakilerin kolay iş bulmasının amaçlandığı öne sürülmüştü. Teklifin diğer maddesi ise 25 yaş altından küçüklere ayda 10 günden az çalışırsa (ayın yarısı) sigorta yatırma zorunluluğunu ortadan kaldıracak olan maddeydi.

