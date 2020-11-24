Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de devlet inşaat sahasına iniyor

Fikirtepe kentsel dönüşüm mağdurlarının beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine talimat verildiğini ve sorunun kesinlikle çözüleceğini duyurdu. Fikirtepe’deki hak sahipleri temsilcileriyle Kozyatağı’ndaki bir otelde bir araya gelen Kurum “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe’nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur” dedi.

3 YIL İÇİNDE TESLİM



“Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz” şeklinde konuşan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün itibariyle 40 yapı adasında, ki bu adalardan bir kısmı işine başlamış, bir kısmı yarım kalmış, işlerine başlayan firmalardan teminat alacak, kendilerine 1 ay süre vereceğiz. 1 aylık süre içerisinde projelere başlamazlarsa, bakanlık olarak bu fiilen başlamış, inşaatı devam eden projelere de biz başlayacağız ve inşallah aşamalı olarak 3 yıl içerisinde yeni yuvalarınızı, sağlam konutlarınızı sizlere teslim edeceğiz.”

ASKI SÜRECİ ARALIKTA



Bakan Kurum “Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız” diye konuştu.

YIKIMLAR OCAKTA BAŞLAYACAK



Bakan Kurum “Ocak ayında yıkım sürecine başlayacağız. Yine ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada başlamış olacağız. Konutlarınızı, devlet güvencesiyle biz yapacağız. 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız” dedi. Kurum, bu süreçte kira yardımlarının süreceğini söyledi.

5 MİLYARLIK DÖNÜŞÜM



“Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe’nin artık terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur” Kurum 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’nin yatırım değerinin yaklaşık 5 milyar lira olacağını söyledi. Alanda 5 bin konutun yıkım sürecini beklediğini kaydeden Kurum, “İlk önce alanda 15 bin konutu tüm altyapılarıyla beraber - 15 bin konut içerisinde bir kısmı yapılaşmış - 10 bin yeni konutun inşasını başlatmış olacağız. Proje bilgilendirme ofisimiz 7 gün hizmet verecek” dedi.