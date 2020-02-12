Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edildiğini açıklaması, grup toplantısındaki AK Parti Antalya milletvekilleri ve katılımcılar tarafından da alkışlarla karşılandı. Toplantıda Patara'yı tanıtan sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında günümüze kadar ulaşan tek deniz fenerinin de Patara'da olduğunu belirterek, "Bu deniz fenerini de yine en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara Yılı'nın ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri, Likya'nın başkenti ve Osmanlı döneminde de ilk telsiz telgrafın kullanıldığı ve dünyanın ilk meclis binasına ev sahihliği yapan Patara'nın 2020 Turizm Yılı teması olarak ilan edilmesi, Antalya'da da büyük sevinç yarattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patara Yılı ilanını, sosyal medyadan kutladı. Vali Karaloğlu, “2020 Patara Yılı Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkısı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

'PATARA'YI İYİ ANLATMAK LAZIM'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise Antalya ve Türkiye turizmi açısından çok önemli bir karar olduğunu belirti. Davut Çetin, "Aralık ayından beri 2020'nin Patara Yılı olmasıyla ilgili açıklamayı bekliyordum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bu tip belli yıllara tema vermek çok önemli. Biz yıllardır Antalya'da sayın valimizin önderliğinde bunu yapıyoruz. Antalya'da önceki yıl Perge, geçen yıl Aspendos Yılı'ydı. Bu sene Patara'nın açıklanmasını beklediğimizden Antalya'da ilan etmedik. Gerçekten sevindirici bir haber. Patara'yı iyi anlatmak lazım. Bu şehre 16 milyon turist geliyor. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri. Konaklama anlamında da gecelemenin üçte ikisi Antalya'da. Biz hep deniz-kum, güneş eksenine sıkıştık. Artık biraz daha tarihi güzelliklerimiz ve coğrafyamıza dikkat çekmek lazım. Patara da bizim açımızdan en önemli nokta" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANINA PATARA TEŞEKKÜRÜ

Patara'nın dünyanın ilk meclisi, Noel Baba Aziz Nikolaos'un doğduğu yer, Apollon'un yaşadığı ve öldüğü yer olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:

“Patara plajları dünyanın en iyi plajlarıdır. Caretta carettaların yavrularını bıraktığı en önemli plajlardan biridir. Bunların hepsini çok iyi anlatıp, Patara'ya dikkat çekmemiz lazım. Biraz da turistleri oraya yönlendirip Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına en önemli katkıyı yapacak yerlerden biridir. Bir yıl Göbeklitepe, ondan önce Troya ilan edildi ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemliydi. Bu sene Patara'nın tanıtım anlamında Türkiye'ye daha çok katkı koyacağına inanıyorum. Türkiye'nin tanıtımı için bizim bunları kullanmamız lazım. Onun için çok teşekkür ediyorum sayın cumhurbaşkanımıza."

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN LİKYA YOLU'NUN KALBİ'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Patara'nın tamamıyla hak ettiği ödüle kavuştuğunu söyledi. Recep Yavuz, şöyle konuştu:

"Patara nadide bir şehrimiz, Antalya- Muğla arasında biraz uzakta kalmış, biraz üvey evlat muamelesi görmüş bir şehrimiz. Ama sağolsunlar Fahri Işık ve Havva Işık hocalarımızın katkılarıyla şehir gerçekten yeniden hayata kavuştu. Patara'nın çok nedeni vardı tabi. Bir kere demokrasinin doğduğu Likya'nın başşehri görevini üstlenerek birçok yere ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. İkincisi bütün dünyanın bildiği Noel Baba'nın doğduğu yerdir. Aziz Paul'ün seyahatinde kullandığı limandır. Eskiden tahıl deposu olarak kullanılan bir ticari alandır. Bununla birlikte bütün dünyanın bildiği, caretta carettaların yuvalama yeridir. 18 kilometrelik ve dünyanın en güzel üç plajından birisinin olduğu yerdir. Bir de eşi benzeri olmayan Likya Yolu'nun kalbidir. Bu yüzden Patara bunu hak etti. Emeği olanları tebrik ediyorum. Doğru bir karar verildi. Tabii ki İshakpaşa, Kapadokya ve diğer 330 şehrimiz de bu onuru hak ediyor. İnşallah gelecek yıllarda onlar da bu şekilde değerlendirilir."

'ANTALYA, KÜLTÜR VE TARİHİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROTASI'

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, öncelikle bunu düşünen ve bunun olması için çabalayan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Deniz kum güneşin yanında Antalya'nın var olan değerlerini, yıllarca çabalamalarına rağmen parlatamadıklarını aktaran Gül Ege, şöyle konuştu:

"İşte 2020 bunun için mükemmel bir yıl olacak. Patara Yılı ile birlikte Antalya'nın kültürünü tanıtabileceğiz. Bu sayede bu coğrafyada bulunan tüm antik kentlerimiz de aynı şekilde bu kültür rotasında ciddi anlamda ivme kazanacaktır. Bununla birlikte Likya Uygarlığı'nın başkenti. İçinde bulunan müthiş meclis binasıyla, tiyatrosuyla ve en eski deniz fenerlerinden birisi yine Patara'da. Telsiz telgraf istasyonunu da bu yaz açmıştık. Çok da tesadüf değil. 32 yıldır süren kazılarda emeği geçen tüm arkeolog arkadaşlarımıza, öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Patara'nın yakınında bulunan Patara Plajı'nın da dünyanın odağı olmuş caretta carettaların yumurtlama merkezi oluşu ve bu anlamda da yapacağımız sınırsız güzel aktivitelerle de eminim ki bakanlığımızın da bize işaret ettiği şekilde bu yılı en güzel şekilde kutlayacağız. Ulusal ve uluslararası anlamda Antalya'nın sadece deniz kum güneşten ibaret olmadığını, aynı zamanda kültür ve tarihin de çok önemli bir rotası olduğunu göstereceğiz."

HAVVA HOCA'DAN TEŞEKKÜR

Patara Antik Kenti'nde 32 yıldır kazı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Türkiye'de 2020 Turizm Yılı temasının Patara ilan edilmesinin, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Işık, "Her şeyden önce Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, valimize, kendim ve ekibim adına sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu kararla hem 32 yıllık çalışmalarımız taçlanmış oldu, hem de Antalyamız, ülkemiz tanıtımı çok büyük ivme kazanmış oldu. Bu kararla Anadolu'nun en kadim uygarlıklarından biri olan Likya Uygarlığı, dünyanın da tanıdığı bir alan haline gelecek. Bütün meslektaşlarımla birlikte bu kararın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

PATARA ANTİK KENTİ ÖZELLİKLERİ

Antalya'nın Kaş İlçesi sınırlarında olan Patara Antik Kenti, Fethiye- Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş köyünde yer alıyor. Likya Birliği'nın başkenti kabul edilen Patara'da Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve eşi Prof. Dr. Fahri Işık tarafından 1988 yılından beri kazılar sürdürülüyor.

Dünyanın 'Noel Baba' olarak tanıdığı Aziz Nikolaos'un doğup yaşadığı yer olarak bilinen Patara'da, taşları muhafaza edilen dünyanın en eski deniz feneri bulunuyor. Roma İmparatoru Neron tarafından MS 64/65 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilen fener, yeniden ayağa kaldırıldığında, antik dünyanın özgün dokusuyla günümüze kalabilen tek tek deniz feneri olacak.

Dünyanın ilk demokratik meclisi olarak kabul edilen Likya Birliği Meclisi binası, Patara'da bulunuyor. Kullanım hakkı 2008 yılında TBMM'ye devredilen Likya Birliği Meclis binasının kazısında çok sayıda imparator portresi, meclis kararlarının yer aldığı yazıtlar, Herakles heykeli, takılar ve seramik eşyalar bulundu. Kazı sonrası yapının 1500 kişi kapasiteli olduğu belirlendi.

Osmanlı Devleti'nin ilk Telsiz Telgraf İstasyonu, 1905 Yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından Patara'da kuruldu. Patara Telsiz İstasyonu, Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından Alman Telefunken firmasıyla yapılan anlaşma sonrası kurulan ilk telsiz istasyonu. Osmanlı İmparatorluğu Afrika'daki topraklarıyla iletişim sağlamak için biri Patara'da, diğeri bugün Libya topraklarında bulunan Derne'de iki telsiz istasyonu kurmuş, Trablusgarp Savaşı sırasında Patara'nın karşı istasyonu olan Derne'deki telsiz istasyonunun komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır.

12 kilometre uzunluğundaki ünlü Patara Kumsalı, dev deniz kaplumbağaları caretta carettaların dünya çapındaki en önemli üreme alanlarından biri.

Patara'yı 2019 yılında 500 bin kişi ziyaret etti.

(DHA)