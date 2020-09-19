Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında konuştu: 595 milyon lira tasarruf sağlayacak

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.

İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 2X4’tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz.

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.

Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor.

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