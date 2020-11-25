Başkan Erdoğan: Kur baskısını bitirecek çalışmalara hız verelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerine kur baskısını bitirmek için ‘yerel para ile ticaret’ çağrısını yeniden yaparken, İslam düşmanlığına karşı da güçbirliği önerdi. Kovid-19 nedeniyle çevrim içi düzenlenen 36’ncı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın açılışına katılan Erdoğan konuşmasına “Gönül isterdi ki her yıl olduğu gibi bu sene de sizi İstanbul’da ağırlayalım. İnşallah bu sıkıntılı dönemi en az zararla atlatırız” diye başladı.

TİCARİ SEFERBERLİK



“Sağlık boyutunun yanı sıra salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz” diyen Erdoğan dış ticaretin salgın sürecinde yara almaması için teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemlerin devreye sokulması gerektiğini söyledi. ‘Tercihli Ticaret Sistemi’nin uygulamaya konulmasına yönelik harcanan çabaları takdirle karşıladığını söyleyen Erdoğan ancak bu konudaki çalışmaların hızlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

MİLLİ PARA İLE TİCARET



Erdoğan, “Tasarruflarımızı yatırımlara tahvil ederek hem kendi insanımızın istihdamına hem de coğrafyamızın kalkınmasına katkıda bulunmalıyız. Son günlerde şu gerçeğin herkes tarafından idrak edildiğine inanıyorum, geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır” dedi. Uzun vadeli büyük altyapı yatırımlarının finansmanı için ‘Sukuk’ gibi ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılmasının bu noktada önemli olduğunu aktaran Erdoğan “Ayrıca milli paralarla ticaret gibi, ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara da hız vermeliyiz. Tüm bu hususlar için İSEDAK bize eşsiz bir platform sunuyor” dedi. Toplantı, üye ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında devam etti.

KUDÜS’E EKONOMİK DESTEK ÇAĞRISI



Erdoğan “Kudüs’e sahip çıkmak için İSEDAK kapsamında yeni bir proje başlattık. İSEDAK Kudüs Programı’yla hem burayı ekonomik olarak güçlendirmeyi hem de Kudüs halkının sosyoekonomik şartlarını bir nebze olsun iyileştirmeye hedefliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracak bu programa destek vereceğine inanıyorum” dedi.

BATI’DA İSLAM DÜŞMANLIĞI DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞTÜ



Başkan Erdoğan’ın İSEDAK toplantısında İslam ülkelerine önemli bir çağrısı da Batı’daki İslamofobi konusunda oldu. Erdoğan, “Müslümanlar olarak bu sene sadece salgınla değil aynı zamanda Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz. Müslümanlar her gün Neonazilerin saldırısına maruz kalıyor. Peygamberimize yönelik alçakça saldırılar düzenleniyor” dedi. Bugün ‘lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok Batılı devlette’ Müslümanlara yönelik hukuksuzlukların sıradan bir vaka haline geldiğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Hatta İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. Açık konuşmak gerekirse İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına bugün Müslümanlar muhatap olmaktadır. Tıpkı 1940’ların Avrupalı Yahudileri gibi Müslümanlar dışlanmakta, ötekileştirilmekte, medya ve siyasetçiler eliyle bir günah keçisi haline getirilmektedir. Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı’yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor.”