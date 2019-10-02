Başkan Erdoğan karar verdi! Faizler yarım puan düştü

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2.0 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanun'un mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİLDİ

Davalarda, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL DE DUYURDU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül KDV indirimini Twitter'dan duyurdu. Bakan Gül "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedef daha Sn. Cumhurbaşkanımızın kararıyla hayata geçiriliyor. Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV %18'den %8'e indi. Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun." tweetini attı.

(AA-DHA)