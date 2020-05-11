Başkan Erdoğan: İstanbul mazeret değil, hizmet bekliyor

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi’nin TBM tünelleri tamamlandı. Düzenlenen törene katılan Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında “Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır” dedi.

GELİN SABREDELİM

Erdoğan “Bu metro hattıyla İstanbul’un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz. Böyle bir dönemde, bu proje Türkiye’ye çok büyük bir avantaj kazandıracaktır” diye konuştu. Erdoğan “Durmak yok, koronavirüs, vesaire bizi durdurmuyor. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede gösterdiğimiz başarıyı salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının da üstesinden geleceğiz. Bu süreçte sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum, gelin sabredelim” ifadesini kullandı.

ÇALIŞTIK-ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Burada gördüğümüz ışık, sadece metro hattının tünel inşaatının bitiminin değil, inşallah Türkiye’nin aydınlık geleceğinin de müjdecisi olacaktır. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle silüetine bakmanız yetmez. 1994 yılından beri bu şehrin hizmetindeyiz. İstanbul’u hakettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu şehri geliştirmek için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. İstanbul mazeret değil, hizmet bekler.”

CLEVELAND’A GİDENLER İSTANBUL’A GELECEK



Erdoğan Yeşilköy ve Sancaktepe’ye yapılan hastanelerin sağlık turizminde kullanılacağını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: “Bakınız şimdi yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. ‘Ne Sancaktepe’nin ne Yeşilköy’de yapılan hastaneleri bunlara ihtiyaç yok..’ Bunların ufku çok dar. Sağlık turizmine yönelik her iki yere de yurt dışından gelenler uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Türkiye burada sağlık üssü olacaktır. Cleveland’a gidiyorlardı, bundan sonra İstanbul’a gelecekler.”

Törende TBM’nin (köstebek) içinden çıkan işçiler tünelin üzerine Türk Bayrağı astı.

YERİN 70 METRE ALTINDA HAYACANLI DAKİKALAR



Erdoğan, konuşmasının ardından tünel ışığını görmek için direktif verdi. Yerin 70 metre altında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da kazı işlemini gerçekleştiren tünel açma makinası TBM’in özellikleri hakkında bilgi verdi. 30 saniyelik sayımın ardından tüneldeki çatlama anını büyük bir ilgiyle izleyen Erdoğan, “TBM, köstebek göründü. Maşallah.” diyerek, bu tarihi anı alkışladı. Erdoğan, bu sırada yaptığı konuşmada ise “Hep söylerim ya Ferhat-Şirin meselesi. Aşık olduğunuz zaman işte dağ falan dayanmıyor” dedi.