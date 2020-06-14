Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılışında konuştu: Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HAVALİMANIMIZ 2 YILDA 65 MİLYON YOLCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI



İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını 29 Ekim 2018'de yaptık. Ancak Havalimanımız tam kapasiteyle 14 ay önce tam kapasite ile çalışmaya başladı. Havalimanımız 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

RAKAM DAHA DA ARTACAK

Yeni hizmete girecek 3. pist, 2. kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için daha fazla yolcuya ev sahipliği yapacak. Metro hattımızın açılması ile şehirle olan bağlantısı ve ulaşım süresi de daha da kısalacaktır.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Örnek bir yapı olan İstanbul Havalimanı salgın sürecini bir kenara bırakırsak İstanbul Havalimanı'ndan dünyada ulaşılamayacak hiçbir merkez neredeyse bulunmuyor. Havalimanımızın devreye girmesiyle küresel düzeyde yeni bir dönem başladı.



ÇITAYI YUKARI TAŞIYORUZ

İktidara geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz sözü tutarak ve üzerine de ekleyerek yüzümüzü ak etmeye yetecek hizmetler yaptık. Hele hele ulaşımda ve sağlıkta çıtayı sürekli daha yukarı taşıyoruz.

YEŞİLKÖY VE SANCAKTEPE'YE HASTA UÇAKLA GELECEK UÇAKLA GİDECEK

Yol, su medeniyettir. Yolunuz suyunuz yoksa medeniyetten bahsedemezsiniz. İşte sağlık turizminde başka bir adım attık. Yeşilköy'de. Uçaklar inecek hemen yaya yoluyla hastaneye gidecek. Oradan da yine uçağıyla dönecek. Sancaktepe aynı şekilde.

Bu süreçten de Allah'ın izniyle çok kısa zamanda eski huzurlu günlerimize döneceğiz inşaAllah. Ancak maske mesafe temizlik bu üç kurala eksiksiz riayet etmemiz lazım. Büyük dönüşüm dönemlerini Türkiye daha önce değerlendirememişti. Bu defa inşaAllah böyle olmayacak. Her ne kadar ülkemizi birileri istikrarsızlık batağına çekmek için çırpınsa da buna fırsat vermeyeceğiz.

MİLLETİMİZ 18 YILDIR TARAFINI HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

Devir hizmet siyaseti devridir. Yalanla iftirayla aldatmacayla yapılan siyasetin sonu hüsranla neticelenmeye mahkumdur. İşte bunun için milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiştirmedi. Eğer milletimiz bir gün bizden daha fazla hizmet edeceğine inandığı birilerini göreve getirirse bundan ancak mutluluk duyarız. İşte o zamana kadar aşkla, heyecanla hizmet etmeye, eser üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" olan İstanbul Havalimanı’ndaki söz konusu pist, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 80‘den 120’ye çıkaracak.

Söz konusu pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor.

İstanbul Havalimanı Terminali'nin doğusunda yer alan 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci "End-Around Taksi Yolu" da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.

İstanbul Havalimanı, şu an 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10.5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip. Toplamda taksi yollarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 metre oldu.

Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı.

Diğer taksi yolları, enine bağlantı taksi yolları ve boyuna bağlantı hizmeti sağlayan paralel taksi yolları olarak hizmet veriyor ve toplamda 25 adet taksi yolu içeriyor.

Havalimanındaki 3. bağımsız pist havacılıkta "CAT-III" olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içeriyor.

Toplam 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlanarak, 375 metre beton kaplama yapıldı. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 metre asfalt olarak inşa edildi.

Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplama olarak yapıldı.

- Camide aynı anda 6 bin 230 kişi ibadet edebilecek

İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 8 bin 70 metrekare kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunuyor. Avlu merkezinde şadırvan yer alırken ana girişte ilk küçük kubbe alan, bu alanın doğu ve batıya doğru açılan koridorları üzerinde abdesthane ve tuvalet alanları yer alıyor.

Camide, 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunurken bu camların üzerinde de yine camların deseninin devamı olan dekoratif mesh paneller yer alıyor. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allah'ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer alıyor. Bu kısmın da üzeri artık çatıyı oluştururken kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi'nin yazdığı tezyinat çalışması var.

Ana ibadet alanının kuzeyinde üst bölümde kadınlar bölümü balkon şeklinde görülebiliyor. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları yer alıyor. Tezyinatların tasarımı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı öncülüğünde yapıldı. Yazı stili hafif modernize edilmiş Kufi olarak belirlendi.

Ana ibadet alanındaki kuşak yazısı da akustik sıva uygulaması üzerine yapıldığından sıvanın özelliğini kaybetmemesi ve yüzeyin bozulmaması için özellikle özen gösterildi. Bu uygulamada özel 3 boyutlu tarayıcı cihazlar ile yerinde yaklaşık 40 milyon okuma yapılarak yüzey modeli oluşturuldu. Bu yüzey modeli üzerine yine 3 boyutlu hazırlanan tezyinat yazıları çakıştırılıp doğru yeri tespit edildi. Buna göre harfler ve süslemeler tek tek özel olarak imal edilip yerinde yine özenle montajı yapıldı.

Caminin güneyinde ayrıca bulunan otopark alanının toplam araç kapasitesi yaklaşık 260. Bunların 15'i engelli, 7'si elektrikli araç, 2'si büyük araç, 14'ü paylaşımlı araçlar, 15'i de düşük emisyonlu araçlar için ayrıldı. Camide 2 adet minare bulunurken minare yüksekliği 55 metre ve tek şerefeli.

- Toplam 3 bin 825 metrekarelik Devlet Konukevi de açılıyor

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşuyor. Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı Devlet Konukevi toplam 3 bin 825 metrekarede yer alıyor.