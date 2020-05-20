Başkan Erdoğan: Halkına silah çekenlere bu eser en güzel cevap

Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008’de temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde elektrik üretimi başladı. İlk tribün Erdoğan’ın da videokonferansla katıldığı bir törenle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete girdi. Toplam 6 tribünlü baraj yıl sonunda tamamen faaliyette olacak. 2008’den bu yana birçok engelle karşılaşan 18 milyar liralık dev projenin açılışı nedeniyle düzenlenen törene video konferans yöntemiyle katılan Başkan Erdoğan yapımına başlanan 2008’den bu yana kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşılan barajın kararlılık sayesinde Türkiye’ye kazandırıldığını söyledi.

YILLIK 2.8 MİLYAR KATKI

Erdoğan şunları söyledi: “Terör örgütlerinden yurt dışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin, bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum. Türkiye için Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için ve bilhassa bu tesisten doğrudan faydalanacak şehirlerimiz için bugün, bayram günüdür. Özellikle başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler, hele hele aşırı uç muhalifler, özellikle buranın yapımı karşısında merak ediyorum acaba ne diyecekler. Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte, bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı’ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.” Erdoğan “Ilısu’nun maliyeti toplamda 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşası konusunda en çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar özenle korunmuştur. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısı 2.8 milyar lira. Dicle Nehri’ne taktığımız bu nadide gerdanlık, suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal?” diye konuştu.

KISIR DÖNGÜ KIRILDI

Bundan 18 yıl önce yola çıktıklarında birilerinin birkaç yıl iktidarda kalıp gideceklerini düşündüğüne vurgu yapan Erdoğan “Ama biz planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık dilimlere göre yaparak geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Güçlenen bir Türkiye’yi inşa ettik” dedi.

17 BARAJ DAHA DEVREYE GİRECEK



Erdoğan, bunun en somut örneklerini sulama ve enerji yatırımlarında görmenin mümkün olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja sahipti. Biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor, bu yatırımlar mı israf? 17 baraj açılışını daha yapacağız ve bunları belki bir ay arayla belki daha kısa ama süratle bunların da açılışını yapıp inşallah bu yaz özellikle bu konuda bir zenginlik dönemi olacak. Enerjide, suda. Türkiye 18 yılda, 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtı. Sadece bu yıl inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.”

SOSYAL MESAFE UYARISI

Başkan Erdoğan’ın direktifi doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin butona basmasıyla, elektrik üretecek tribünün açılışı gerçekleştirildi. Tören sırasında Erdoğan sosyal mesafe uyarısında bulundu. Erdoğan “Öyle kol kola yok, dirsek dirseğe yok. Çok yakınız. Maskesi olmayanlara da maske verelim” dedi.

HASTANE PROJELERİ YARIN AÇILIYOR



Koronavirüs döneminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara şifalar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz, bu süreçte inşallah arka arkaya bazı hastanelerimizin açılışlarını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi perşembe günü Başakşehir’de açacağımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesidir. 2.500 yataklı bu hastanemiz önemli bir çekim alanı oluşturacaktır. Bunun yanında Yeşilköy’de acil bir hastane ki bu da Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi olacak. Bunun yanında aynı gün Hadımköy’de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ve Sancaktepe’de Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yapacağız.”

TERÖR VE YANDAŞLARI SÜREKLİ TAŞ KOYDU



İnşaatına 2008’de başlanan lısu Barajı’nın yapımına PKK’lılar defalarca saldırmış, Almanya projeye kredi sağlamak için 153 kriter istemiş, bunların yerine gelmemesini bahane ederek kredi vermekten vazgeçmişti. Ilısu Barajı’nda Almanya’nın yanı sıra Avusturya ve İsviçre de konsorsiyumdan çekilmişti.