Başkan Erdoğan duyurdu! İnsansız denizaltı geliyor

Başkan Erdoğan, İdlib'deki alçak saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Milletvekilleriyle buluşma konuşmasında İdlib'deki son durumu aktaran Erdoğan, savunma sanayii ile ilgili de yeni müjdeler verdi.

Akıncı'nın test aşamasının tamamlandığını belirten Erdoğan, "İHA'ları vermediler, biz yaptık. Üzerine bir de SİHA'ları yaptık. Şindi en üst olanını yani Akıncı'yı yapıyoruz. Test uçuşları tamam. Sırada seri üretimi var" dedi.

Başkan Erdoğan'dan İnsansız Denizaltı Müjdesi

İNSANSIZ DENİZALTI GELİYOR

Hava savunma sistemlerinin en moderninin inşasının yapılacağını aktaran Erdoğan, bu yapılan sistemlerde en ileri teknoloji kullanılacağını söyledi. İnsansız denizaltının müjdesini de veren Erdoğan, "Allah'ın izniyle insansız denizaltını yapacağız. Onun da çalışmaları şu anda yapılıyor. Zihinsel tamam bunun dışındaki adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.