Başkan Erdoğan: Bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız

Bu yıl ‘Küresel Ticaret Burada’ sloganıyla gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO Fuarı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. Erdoğan fuarda yaptığı konuşmada son 2 yılda hukukta ve ekonomide atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan, şimdi de yeni reform ve atılım için hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

YÜKSELİŞ HAZIRLIĞI



Erdoğan şunları söyledi: ”Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ön çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı da iş dünyası ve azınlıklar dahil çok daha bir istişareyle neticelendirip hayata geçireceğiz. Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün (önceki gün) yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.”

FAİZ SEBEPTİR



Erdoğan “Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara düşürerek, faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye’yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Her zaman söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Kendimizi aldatırız ve faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir” dedi. Başkan Erdoğan, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tüm mesai ve dikkatlerini bu konuya vererek, ülkeyi bu kronik sancıdan kurtaracaklarını da sözlerine ekledi.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ali Reis Topçu, Erdoğan’a katılımından dolayı hediye takdim etti. Fuara Kovid-19 testi pozitif çıkan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise katılamadı.

HERKESİN KAZANACAĞI İKLİM OLUŞTURUYORUZ



“Nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan yurt içi tasarruflardan ve yurt dışı yatırımcılardan gelen kaynaklarla finanse edilen bir büyümenin peşindeyiz” diyen Erdoğan güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun bilinciyle adımlar attıklarını söyledi. Erdoğan “Türkiye’ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkartacağız. Bu kapsamda özellikle üretim ve ihracatın ana aktörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Üretim ve ihracat merkezli kurumların güçlerini birleştirmeliyiz.” Türkiye’nin gücüne, geleceğine inanan herkesle birlikte yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan “Küresel ekonomideki değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz” dedi.

HAZİNE, MERKEZ’LE GÜÇLÜ ÇALIŞACAK



Erdoğan “Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz. Hepimize görevler düşüyor” dedi. Erdoğan, Hazine, Merkez Bankası ve diğer kurumlar ile özel sektörün bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacağını söyledi.

VARLIK BARIŞI İÇİN ÇAĞRI



Erdoğan, hedeflerine ulaşmak için iş dünyasından ve vatandaşlardan somut destek taleplerinin olduğunu aktararak, “Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz” dedi. Erdoğan bu konuda Varlık Barışı’yla ilgili adımı attıklarına da dikkat çekerek “Yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz” dedi.