Başakşehir Şehir Hastanesinin yüzde 53'ü tamamlandı

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı süren hastaneyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında gezilen ve hastane tamamlandığında vatandaşlara hizmet verecek olan örnek hasta odalarını ve yoğun bakım ünitelerini ise ilk kez İhlas Haber Ajansı görüntüledi. İnşaatı devam eden hastanenin odalarının modern olarak hazırlandığı görüldü. İnşaatının yaklaşık yüzde 53’ü tamamlanan şehir hastanesi bünyesinde 8 blok oluşturuldu. Bu kapsamda dev şehir hastanesi bünyesindeki Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri ile toplamda 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek.

YÜZDE 53’Ü TAMAMLANDI, ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yapı, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olacak. Dev hastanenin temelinde bulunan sismik izolatörler sayesinde hastanede deprem anında bile ameliyatlar aksamadan devam edecek. Yüzde 53’ü tamamlanan şehir hastanesinde devam eden çalışmalar ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde 2020 yılında hizmete açılması planlanan şehir hastanesinde gelinen nokta gözler önüne serildi.

EYFEL KULESİ’NİN YAKLAŞIK 10 KATI AĞIRLIĞINDA DEMİR KULLANILIYOR

Öte yandan inşaatı devam eden hastaneyle ilgili ilginç detaylar da ortaya çıktı. Hastane projesi kapsamında toplamda 95 bin ton demir kullanımı planlanırken bu rakam 10 tane Eyfel Kulesi ağırlığına eş değer, bina içinde ve cephede kullanılacak toplamda 400 bin metrekare seramik malzemesi ile 50 futbol sahasını kaplamaya yetecek miktarda seramik kullanılacak. Ayrıca, proje kapsamında kullanılacak toplamda 12 bin kilometre kablo yaklaşık olarak dünyanın çapına denk geliyor. Proje kapsamında toplamda 1 milyon metreküp beton kullanılacak olup bu rakam dünyanın en yüksek binası Burj Al Khalifa’da kullanılan betonun 3 katını oluşturuyor. Proje ayrıca iş dünyasının en prestijli yayın organlarından biri olan Thomson Reuters’ın Project Finance International Awards (PFI- Uluslararası Finans Proje Ödülleri) kapsamında Avrupa’da “Yılın PPP Anlaşması” ödülünü kazandı.

“YAKLAŞIK 65 BİN KİŞİ GÜNLÜK OLARAK HİZMET ALACAK”

İstanbul’un sağlık hizmetleri noktasında önemli bir yol aldığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade ederek hastane hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Şu anda yüzde 53 bandındayız. Çalışmalar çok hızlı, çok müthiş bir bina. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği dünyada örnek alınan projeler bizde bu projenin bir an önce bitmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah 2020 sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bizim tahminimiz on bin kişi çalışacak bu arada şu anda işçi olarak da yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 65 bin kişi günlük olarak hizmet alacak, 80-90 bine kadar günlük kapasiteye sahip. 2 bin 682 yataklı, 89 tane ameliyathanesi olan gerçekten sağlık anlamında şaheser bir bina” dedi.

"HER ŞEY YAPILABİLİR BİR HASTANE”

Projenin kamu özel ortaklığıyla ilerleyeceğini ifade eden Memişoğlu, “Bu kamu özel ortaklığı bir proje, tamamen devletin hekimleri ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışanları burada sağlık hizmeti sunacaklar. Onun haricinde destek hizmetleri dediğimiz temizlik, güvenlik sekretarya, teknik hizmetleri bu bina yapan tarafından yürütülecek ve bunun sorumlusu tamamen o olacak. Tamamen ücretsiz, buraya gelen herhangi bir vatandaş cebinden tek kuruş dahi para ödemeyecek. Dünyada örnek hastaneler bunlar, bir hastaneyi kapatıp da buraya taşınmayacağız. Burası Türkiye’nin mükemmelliyet merkezi olacak. Her şey yapılabilir bir hastane, yaklaşık 950 bin metrekare sadece kullanım alanı olan bir hastane. Burada 8 tane blok var, 6 blok ana binada 2 blok da psikiyatri ve fizik tedavi ayrı blok şeklinde olacak” diye konuştu.



“DÜNYANIN EN BÜYÜK HASTANELERİNDEN BİRİSİ”



Deprem anında ameliyatların devam edeceği bir teknolojinin hastanenin açılmasıyla vatandaşlarla buluşacağını dile getiren Memişoğlu, “Hastanenin altında tamamen depremde ameliyat yapabilecek olan şekilde olan sistemler var. Deprem aşamasında dahi içeride ameliyat yapılabilir hastaneler bunlar, Fiziki olarak gerçekten dünyanın en büyük hastanelerinden birisi, biz içini de İnşallah dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan alanlar haline getireceğiz. Kalp naklinden akciğer nakline yanıktan yeni doğan yoğun bakımına kadar bu hastanede dünyada yapılan her şey yapılabilir hale gelmiş olacak. Üstelik tek bir kampüs içinde, sağlık da dünyada lig atlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

(İHA)