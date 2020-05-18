Başakşehir Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Başakşehir Şehir Hastanesi personel alım ilanları açıldı mı?

Başakşehir Şehir Hastanesi personel alım ilanları açıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu. Hastane için personel alımlarının ne aşamada olduğu merak ediliyor. İş veren ve işçileri buluşturan platformlarda iş ilanlarına rastlamak mümkün.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

PERSONEL ALIM İLANLARI AÇILDI MI?

Başakşehir Şehir Hastanesi personel alımları devam ediyor. Bazı iş veren ve işçileri buluşturan platformlarda iş ilanlarını incelemek mümkün.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARI

"Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır."

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.