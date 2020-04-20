Başakşehir Şehir Hastanesi iş başvurusu alınıyor mu? Başakşehir Şehir Hastanesi personel alımı ne zaman?

Başakşehir Şehir Hastanesi personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Hastanenin açılış töreni video konferans ile gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir." dedi. Sağlık mezunları hastane için personel alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

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BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ İŞ BAŞVURUSU ALINIYOR MU?

Başakşehir Şehir Hastanesi iş başvurusu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Alımlar ile ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir."

"Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır."

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacak"

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.