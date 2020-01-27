Bartın'a 100 milyon dolarlık ek yatırım

Söz konusu tesiste, yılda toplam 1 milyon ton hurda demirin yarı mamule dönüştürülerek 100 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Mescier Demir-Çelik Fabrikası, Batı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük tesisleri arasında yer alıyor.