Bartın'a 100 milyon dolarlık ek yatırım
Bartın'da faaliyet gösteren demir-çelik fabrikası, mevcut haddehanelerinin ihtiyacı olan ve şimdiye kadar ithal edilen kütük demiri, 100 milyon dolar ek yatırımla kurduğu ve şubatta devreye alacağı ark ocağında hurda demiri eriterek üretecek.
Söz konusu tesiste, yılda toplam 1 milyon ton hurda demirin yarı mamule dönüştürülerek 100 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Mescier Demir-Çelik Fabrikası, Batı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük tesisleri arasında yer alıyor.