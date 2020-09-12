Bankaya transfer yapılabilecek! Kuyumcuda altın hesap dönemi

Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla ‘Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ni (KADSİS) devreye sokuyor. Sistem sayesinde vatandaş Altın Değerleme Noktası (ADN) logosunu taşıyan yetkili kuyumcuya giderek altınlarını banka hesaplarına aktarabilecek. Altın güven içerisinde ekspertiz yaptırarak anında banka hesabına 24 ayar karşılığını gram cinsinden yatırabiliyor.

FİZİKİ TESLİMAT DA VAR



Sistemin bankaların mevcut altın toplama günlerinden temel 2 farkı bulunuyor. Bunlardan ilki, vatandaşlar banka şubesinin altın yatırma gününü beklemeden kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya istediği zaman giderek altınlarını banka hesabına yatırabiliyor. İkinci olarak da vatandaşlar banka hesabına yatırdığı altını dilediği zaman fiziki olarak, yani yine altın şeklinde bankadan çekebiliyor.

70 KUYUMCU TESTE BAŞLADI



KADSİS’te kuyumcuya götürülen altınlar her yerde tek bir standart değerle hesaplanıyor. Bunun karşılığı da 24 ayar gram altın olarak masrafsız olarak hesaba geçiliyor. Uygulama kapsamında yurt genelinde 70’in üzerinde altın değerleme noktası test aşamasında faaliyete geçmiş durumda.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



‘Altın Değerlendirem Noktası’nda (ADN) yapılacak işlemlerin tamamı vatandaşın gözünün önünde gerçekleşiyor. Üstelik tüm bu işlemler, bankadan her aşamada gelen güvenlik kodu mesajıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bunun için vatandaşın öncelikle bir kamu bankasında altın hesabının bulunması gerekiyor. Bunun ardından vatandaş, kendisine en yakın ADN noktası olan kuyumcuya gidiyor. Bundan sonraki işlemlerin her aşamasında güvenlik amacıyla bankadan cep telefonuna onay kodları geliyor. İlk aşamada bir bilgilendirme formunun okunup imzalanmasının ardından cep telefonuna gelecek onay koduyla KADSİS’e giriş yapılıyor. Altını teslim ederken kamera kaydı yapılarak bu kayıt saklanıyor. ADN yetkilisiyle mutabık kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna gelecek onay koduyla altınların banka hesabına transferi gerçekleştiriliyor. Son olarak sistemin üreteceği teslim tutanağı alınarak işlem sonlandırılıyor. Bu sayede güven içinde altınlar banka hesabına yatırılmış oluyor.