Bankaların görünümü de düzeldi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu görünümüyle paralel şekilde 20 Türk Bankasının görünümünü de “negatif”ten “durağan”a revize etti.
RİSKLER AZALDI
Görünüm değişikliğinin ülkenin bankaları destekleme becerisine ilişkin risklerin azalışını yansıttığı belirtilen değerlendirmede, Türkiye’nin dış finansmanında sert bozulma ihtimalinin yakın vadede daha düşük olduğu da hatırlatıldı. Açıklamada, “Artan piyasa istikrarı bankaların kredi profilleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri azaltabilir” ifadesine yer verildi, ekonomideki olumlu gidişata dikkat çekildi.