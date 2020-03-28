Bankalardan zora giren işletmelere çifte destek

Koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyasına iki ayrı modelde özel bankalar da katıldı. Protokole katılan ilk bankalar Yapı Kredi, DenizBank ve Türkiye İş Bankası oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’ ve ‘Kredi Desteği’ hakkında duyuru yaptı. Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle, kesilmiş çeklerin ödenebilmesi için 10 milyon liraya, genel işletme sermayesi desteği için ise ciroya bağlı olarak 50 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak. Her iki kredi türünün de vadesi 12 ay faizi yüzde 9.5 olarak belirlendi.

ÇEKLER ÖDENEBİLECEK

Açıklamada bankaların yeni uygulamalar başlattığı bildirildi. Hazine destekli TKGF kefaletiyle başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, çekleri ödeyebilmeleri amacıyla ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’ kullandırılacak. Kredilerin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere vadesi 12 ay, faizi yüzde 9.5 olacak.

İŞÇİ ÇIKARMAMA SÖZÜ



Firmalara, yine KGF kefaletiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği sağlanacak. Şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını vade boyunca korumayı taahhüt eden şirketlere, 12 ay vade ve yüzde 9.5 faizle kredi kullandırılacak.

KOBİ ALACAKLARI DEVLET GARANTİSİNDE



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı ve 1 Nisan’da yürürlüğe girecek karar, ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak. KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin düzenlemeyle uygulamanın kapsamına yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler girecek. Böylece tüm KOBİ’ler, ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak.

BAŞVURULAR 30 MART’TA BAŞLAYACAK



Desteklerden sektör farkı olmaksızın, salgından oluksuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler yararlanabilecek. Başvurular 30 Mart’ta başlayacak. Kredi desteğinde, cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için üst limit 5 milyon, 25-125 milyon cirolu şirketler için üst limit 25 milyon lira, 125 milyon üzeri cirolu şirketler için ise üst limit 50 milyon lira olarak belirlendi.