Bankalardan erteleme ve yapılandırma hamlesi

KREDİ TAKSİTLERİNE ÖTELEME İMKANI



31.3.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilecek.

Ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulaması geliştirilecek.

Personel maaşlarını, Ziraat üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

Kredili müşteriler tarafından Ziraat üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Ziraat kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitleri artırılacak.

ASGARİ ÖDEME YOK



Kredi kartı ödemelerinde normalde asgari ödeme şartı aranıyor. Bu ödemeyi yaptıktan sonra yüzde 1.4-2.00’lik faiz oranıyla ‘eksre atlatma’ imkanı var. Ancak yeni dönemde asgari ödeme istenmeyecek. Öteleme normal faizle yapılacak.

KREDİ KARTINA DA ERTELEME GELDİ



Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

İstihdamı korumak için işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi verilecek.

İşletmelerin mevcut kredileri kendi nakit akışlarına uygun ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

Firmalara ait Business Kart’larda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak.

VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak.

Bireysel kredi ihtiyacı olanların kredi talepleri Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacak.

Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.

ÜÇ AYLIK MAAŞ TUTARI KADAR KREDİ



31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

Albayrak, destek paketi açıklayan kamu bankalarına ‘özel’lerin de katılmasını istedi. Çağrıya 5 özel, 3 de katılım bankası cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının destek paketlerini devreye almasının ardından “Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum” diyerek çağrı yaptı. Çağrının ardından ilk adımı İş Bankası, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi ve Finansbank ile katılım bankaları attı. İş Bankası ve Akbank 30 Nisan’a kadar müşterilerinin anapara, faiz, taksit ödemelerini 30 Haziran’a kadar öteleyecek. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım ile Vakıf Katılım da destek paketleri açıkladı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş “Biz de taşın altına elimizi koyduk” dedi.