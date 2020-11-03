Bankalardan depremzedeye kolaylık

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada “Bankalarımız, müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Müşterilerden depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir” denildi. Açıklamada “Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi bilgilendirilecektir” ifadesi kullanıldı.

İLK ADIM AKBANK’TAN

Bankalar Birliği’nin açıklaması öncesinde Akbank, İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için tüketici kredisi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini duyurdu. Banka ayrıca yine esnafın da talep etmeleri durumunda, taksitlerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini açıkladı.