Bankalardan deprem bölgesine kolaylık

TBB'nin tavsiyesi öncesi önceki gün Akbank ve Yapı Kredi müşterilerinin ödemelerini ertelerken, bu hassasiyete dün iki banka daha katıldı. Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Şekerbank depremden etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksiti veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldığını duyurdu. TBB kararı sonrası diğer bankaların da yakında benzer adımı atması bekleniyor.