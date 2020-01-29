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Bankalardan deprem bölgesine kolaylık

Bankalardan deprem bölgesine kolaylık

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), önceki gün yaptığı toplantıda depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu.

TBB'nin tavsiyesi öncesi önceki gün Akbank ve Yapı Kredi müşterilerinin ödemelerini ertelerken, bu hassasiyete dün iki banka daha katıldı. Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Şekerbank depremden etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksiti veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldığını duyurdu. TBB kararı sonrası diğer bankaların da yakında benzer adımı atması bekleniyor.

 


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