Bankalarda mesai saatleri değişti

Özellikle İstanbul’da bazı bankalar 9 Kasım’dan sonra mesai başlangıcını saat 10.00’a çekerken birçoğu da dünden itibaren yeni mesai uygulamasına geçti.

SAAT 10.00’DA BAŞLIYOR



İş Bankası 9 Kasım’-dan bu yana saat mesai başlangıcını 10.00’a bitiş saatini ise 17.00’a çekerken aynı mesai uygulamasını Akbank ve QNB Finansbank da dün başlattı. Garanti Bankası 16 Kasım’da yeni mesai uygulamasına geçerken Yapı Kredi Bankası da önceki gün mesai başlangıcını saat 10.00’a çekti. Denizbank ise İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerinde bugünden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Albaraka ile Kuveyt Türk ise mesai saatini 09.30 olarak belirledi.