  • $7,7102
  • 9,152
  • 463.631
  • 1294.72
19 Kasım 2020 Perşembe 00:01 | Son Güncelleme:

Bankalarda mesai saatleri değişti

Bankalarda mesai saatleri değişti

Artan koronavirüs vakalarının ardından gelen yasaklar bankalarda da mesai saatleri değişti.

Özellikle İstanbul’da bazı bankalar 9 Kasım’dan sonra mesai başlangıcını saat 10.00’a çekerken birçoğu da dünden itibaren yeni mesai uygulamasına geçti.

SAAT 10.00’DA BAŞLIYOR

İş Bankası 9 Kasım’-dan bu yana saat mesai başlangıcını 10.00’a bitiş saatini ise 17.00’a çekerken aynı mesai uygulamasını Akbank ve QNB Finansbank da dün başlattı. Garanti Bankası 16 Kasım’da yeni mesai uygulamasına geçerken Yapı Kredi Bankası da önceki gün mesai başlangıcını saat 10.00’a çekti. Denizbank ise İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerinde bugünden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Albaraka ile Kuveyt Türk ise mesai saatini 09.30 olarak belirledi. 

<p>Avrupa'da yaşayan insanımızın en büyük sıkıntısı Homo Economikus'dur. Bizim anlayışımızda insan h

Ey Avrupa! İnsan, 'Homo Economicus' değildir?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İngiltere ve Türkiye uçakları birlikte eğitim yaptı

Hamburger kutusu ve el feneri ile muhteşem fotoğraflar çekmenin sırrı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.