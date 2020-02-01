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Bankalara yasadışı bahis incelemesi

Bankalara yasadışı bahis incelemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasadışı bahis ve kumar oynatılan yapılara aracılık edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

MASAK, söz konusu suç örgütlerinin gelir elde etme konusundaki taktiklerini kamuoyuyla paylaşarak, uyarılarda bulunuyor, erişime engellenen sitelere de uyarı yazısı ekliyor. Bu örgütler, gelir elde etmek için örgüt mensubu olmayan ve daha önce hiç suça bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor. Yasadışı kumar ve bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabiliyor. Bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumunda ise hapis cezası 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabiliyor.

BEŞ YILA KADAR HAPİS

Yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişilere 4 yıldan 6 yıla kadar, bu faaliyetlerde para nakline aracılık eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, kişileri reklam vererek bu oyunlara teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bütün bu faaliyetlerde bulunanlar için 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. 


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