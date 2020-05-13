Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Çalışma saatleri 2020 sizlerle…

Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Para çekmek veya ödeme yapmak isteyenler bankalar kaça kadar açık? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bankalar coronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci çerçevesinde açılış ve kapanış saatlerinde yeniden değişiklik yaptı. Banka çalışma saatleri 2020 haberimizde…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Korona virüsü salgını nedeniyle banka çalışma saatleri güncellenmişti. Salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında; bankalar, çalışma saatlerini yeniden 09.00-17.00 saatleri arasında olacak şekilde düzenledi. Mevcut durumda bankalar sabah saat 09.00’da açılıyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

YAPI VE KREDİ BANKASI

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, tüm şubelerinden hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini de vurguladı.

QNB FİNANSBANK

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen QNB Finansbank, tüm şubelerde 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası ise müşterilerine konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı göndermişti. Alınan yeni karara göre Garanti şubeleri 6 Mayıs itibariyle 09:00-12:30/13:30-17:00 arası müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

TEB

TEB, korona virüsü salgını normalleşme süreci kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi ve şubelerden 09.00-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başladı.