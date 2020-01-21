'Bankalar plazalardan artık sahaya inmeli'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılına ilişkin düzenlediği değerlendirme toplantısında özel bankaları reel sektöre daha fazla destek olmaya çağırarak “Artık plazalardan sahaya inmeliler” dedi. Dolmabahçe’de düzenlenen toplantıda Albayrak, özel bankaların 2019’da iyi bir sınav vermediklerini belirterek “Kamu bankaları 2019’da piyasayı regüle etti. Sorumluluk aldı ve kâr da etti. Özel bankalar faizde yavaş yavaş tek haneye indi ama daha katılımcı olmalı. Anadolu’ya düzenlediğimiz iş buluşmalarında bazı özel bankalardan felaket şikayet var. Hatta isim vererek anlatıyorlar. KGF kredisinde yüzde 10 kapatma cezası uygulayan bile var. Bu uygulamalar ticari ahlaka uymuyor, insafsızlık” dedi.

TAVUĞU KESMEYİN

Albayrak “Bazı özel bankalar ise müşteri odaklı değil kâr odaklı yaklaşım sergiliyor. Oysa bizim yumurtaya ihtiyacımız var. Her gün bir tavuk kesersek olmaz” dedi.

Albayrak “2020 yılı itibarıyla artık özel bankalar koordineli, senkronize bir şekilde bu sistemin bir parçası olmalı onlar da değişmeli. Ben şunu diyorum; Artık plaza bankacılığı mı piyasa bankacılığı mı? Yani sahaya mı ineceğiz yoksa yüksek katlı binalardan gökyüzünü mü süzeceğiz? Sahaya inerek, reel sektöre, piyasaya inerek, etkin bankacılığın daha da fonksiyonel olarak dönüşümün bir parçası olacağı dönem olmalı” dedi.

ERKEN SEÇİM YOK

Erken seçim söylentileri ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Albayrak, “Türkiye son 5 yılda 8 seçim geçirdi, bir de darbe girişimi yaşadı. Ülke seçim yorgunu. Seçim söylemleri iyi niyetli ve hayırlı bir iş değil. Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok” dedi.

2020 İNCE AYAR YILI OLACAK

“Dengelenme süreci 2020’de de devam edecek. 2020 ekonomi açısından ince ayar yılı olacak” diyen Bakan Albayrak yeni dönemde yapılacakların ipuçlarını ise şöyle anlattı:

- Gıda fiyatlarında kalıcı ve sürdürülebilir bir denge için çalışıyoruz. Sudan sebeplerle milletin cebi ile oynanmasına izin vermeyeceğiz. Çok net söylüyorum. Bunu çok devletçi kamu mantığıyla değil özel sektör ve piyasa mantığı ile çözeceğiz.

- Türkiye’nin sermayesi Türkiye’de kalmalı. Yüzde yüz ithal bir telefona artık 48 ay vade ile para vermemeli. Biz bankacılık sisteminin yerli ve milli üretimi desteklemesini istiyoruz.

- 2020’de İVME kredisi ve diğer destekler yerli üretimi teşvik edecek şekilde devam edecek.

- SPK, BDDK düzenlemesi paketi ile sermaye piyasalarını büyüteceğiz, farklı adımlar atacağız.

- Vergi indirimlerinde ekonomiye toplam katkı temelinde sektörleri değerlendiriyoruz. Başka sektörlerde de indirim olabilir ancak doğru şekilde inceleyerek bakıyoruz.

- İstihdam özelinde bazı ekstra çalışmalarımız var, 2020’de daha iyi bir performans göstereceğiz.

- Hal Yasası’nda farklı çalışma yürütüyoruz, piyasa temelli çözüm üreteceğiz.

- Sicil affında toplumun tamamının yararını gözeten bir çalışma yürütülüyor.

MALİYETLERDEKİ DÜŞÜŞ FATURAYA YANSIYACAK

Albayrak, bir soru üzerine doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali verdi. Bakan Albayrak, “Doğalgaz fiyatlarında maliyetteki düşüşlerin yansımalarını göreceğiz. 2020 tek haneli enflasyona girdiğimiz bir yıl olacak” dedi.

TÜRKİYE, ASKERİ OPERASYONLARI YAPACAK GÜÇTE

Albayrak, Türkiye’nin yurtdışındaki askeri operasyonlarının ülkenin itibarına, küresel rekabetine sağladığı katkıdan bahsederek, Türkiye’nin bu operasyonları çok rahat finanse edecek güce sahip olduğunu söyledi.

PETROL BULURSAK KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI GİBİ OLUR

Albayrak sondaj çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine “2020’li yıllarda petrol ve doğalgazla ilgili pozitif haberlerle karşılaşacağız. Ancak bu haber değişim-dönüşüm sonrası gelirse kaymaklı ekmek kadayıfı olur” dedi.

TÜRK LİRASI'NA GÜVENEN KAZANDI

Bakan Albayrak “Kritik bir 1.5 yılı geride bıraktık, 2020 toplum için kesinlikle daha iyi bir yıl olacak” dedi. Türkiye’nin yabancı yatırımı için 2020 ve sonrasında daha cazip bir ülke olacağını da anlatan Albayrak geçen 1.5 yılda TL’ye güvenlerin kazançlı çıktığını anlattı. Albayrak “Bugüne kadar kur hedefi vermedim vermeyeceğim, ancak Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı” diye konuştu.