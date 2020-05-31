Bankalar bu formülle kredi musluğunu açacak

BDDK MESAJ VERDİ

Buna göre, 31 Mart itibariıyla, bankalar mevduatı hariç, Türk Lirası mevduat ve yabancı para mevduat toplamı 25 milyar liranın altında kalan bankalara 31 Aralık 2020’ye kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanındı. Aktif Rasyosu hesaplamasında, pay kısmında yer verilen ‘krediler’ kalemindeki; KOBİ kredilerinin, proje finansmanı kredilerinin ve ihracat kredilerinin hesaplamada ‘1.1 katsayısı’yla ağırlıklandırılmasına, 3 aydan kısa vadeli kredilerin, hesaplamada ‘krediler’ kalemine dahil edilmemesine karar verildi. Ekonomistler yeni düzenlemede; BDDK’nın bankalara, ‘kredileri KOBİ’lere ve ihracatçılara verin, kısa vadeli değil uzun vadeli kredi kullandırın’, mevduat toplamak yerine bono/tahvile yönelen bankalara ise ‘bunu yapmayın’ mesajı verdiği görüşünde.