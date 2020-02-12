Bankalar artık komisyon ve ücretleri de ilan edecek

Bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlama getirilmesi vatandaşı memnun ederken Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya yeni dönemde bankaların artık ücret tarifesini ilan etmek zorunda olduklarını söyledi. Bankaların ürün ve hizmetler karşılığında alabileceği ücretleri 51 kalemle sınırlandırdıklarını anlatan Çetinkaya “Ayrıca bazı ücret kalemlerine niceliksel veya niteliksel sınırlamalar getirdik. Üçüncü olarak ise ücretlendirmede şeffaflık sağlamak için bankalara bilgilendirme yükümlülüğü getirdik. Artık bankaların tüm ücret kalemlerine ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgileri internet sitelerinde açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde ilan etmeleri gerekiyor” dedi. Çetinkaya “Bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretler karşılaştırılabilir olmaktan uzaktı. Zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan şikayetler üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı” dedi.

FAHİŞ ÜCRETLERE SON

BDDK ve Merkez Bankası önceki gün bankaların esnaf ve sanayiciden aldığı 2 bin 400 kalem ücret ve komisyon 51’e indirmiş, 850 lirayı bulan EFT ve havale ücretlerine de üst sınır getirilmişti.

KREDİ KARTINDA DA DÜZENLEME BEKLENİYOR

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, “Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağını belirtti.