Bankalar açık mı? Hangi bankalar açık, çalışma saatleri nedir?

Hangi bankalar açık, çalışma saatleri nedir? Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün Türkiye’de görülmesinin ardından hükümet gerekli tedbirleri almaya başladı. Toplu olarak bulunabilinecek kurumları geçici süreliğine durdurma kararı dün gece itibariyle genelge yürürlüğe girdi. Tedbir sonrası vatandaşlar bankalar açık olacak mı? sorusunun yanıtını aramaya başladı.

BANKALAR AÇIK MI?

Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamından belli süreler arasında kapalı kalacak kurumlar arasında henüz bankalar bulunmuyor. Fakat bankalar müşterileri için bir dizi önlem alarak sınırlı sayıda müşteriye hizmet vereceklerini açıkladı. Bazı bankalar tüm nakit dışı işlemlerini mobil ve internet üzerinden yapmalarını öneriyor.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Türkiye de artan Koronavirüs bankalarının ardından yaşanan gelişimler sonrası kamu kurumları geçici süreliğine durduruldu. Bunun üzerine vatandaşlar bankalar açık mı? Çalışma saatleri nedir? sorularının yanıtı aranıyor. İşte banka çalışma saatleri;

Ülkemizde bankalar için belirlenmiş çalışma saatleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışma saatleri bankadan bankaya göre değişebilmektedir. Bazen kimi bankaların farklı şubelerinde farklı açılış ve kapanış saatleri ya da öğle arası molasında küçük değişiklikler olabiliyor.

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

Bankalar, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde, Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinde ve hafta sonu cumartesi-pazar günlerinde kapalıdır.