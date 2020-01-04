Bankacılıkta 2020 canlanma ve yükseliş yılı

Akben, şöyle konuştu: “Ekonomik iyileşme, banka bilançolarında daha kaliteli aktif yapısı, daha güçlü sermaye ve sürdürülebilir kârlılığa destek olacak. 2020 yılında sektörün Takibe Dönüşüm Oranı’nın azalarak tarihsel seviyelere doğru yakınsayacağını bekliyorum. Sektörümüz yatırımcılar açısından cazibesini korumaya devam edecek.”

(AA)