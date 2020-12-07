Banka çalışma saatleri değişti mi? Ziraat, Halkbank, Garanti bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı. Yeni korona virüs tedbirleriyle birlikte çoğu banka mesai saatlerini değiştirdiğini duyurdu.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bankaların çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişti.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankaların bir kısmı 10.00-16.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu .Akbank’tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Denizbank “2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz.” açıklamasını yaptı.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

“2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası 09.00 12.30 ile 13.30 17.00 saatlerinde hizmet veriyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank 09.00 12.30 ile 13.30 17.00 saatlerinde hizmet veriyor.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

QNB Finansbank’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve sizlere kesintisiz hizmet vermek üzere İstanbul ili içindeki çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda; tüm şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet verecektir. Cep Şubesi, İnternet Şubesi, ATM veya Çağrı Merkezi kanallarımızı öncelikli olarak kullanabilirsiniz.”

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ



HSBC’de mesai saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında. HSBC yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerin çalışma saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişeceğini bildirdi.