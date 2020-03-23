Banka çalışma saatleri 2020 nedir? Bankalar kaçta açılıyor?

Banka çalışma saatlerinin nasıl olduğu araştırılıyor. Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Bu karara göre bazı bankalar mesai saatlerinde değişikliğe gittiler. Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında değişikliğe giden bankalar oldular.

İŞTE BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

Kararda, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

TBB'nin tavsiye kararının ardından altı banka gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.