Balon turları yarın tekrar başlıyor

GENELGE HAZIRLANDI



Bakan Karaismailoğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce balon uçuşlarında uyulacak kuralların belirlenerek genelge haline getirildiğine işaret etti. Yolcu eksiltileceğini belirten Karaismailoğlu, genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı.

YILDA 600 BİN TURİST GELİYOR



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin turistin sıcak hava balonlarını kullandığını söyledi. Karaismailoğlu, geçen yıl bu sayının 660 bini geçtiğine işaret ederek, seferlerin durdurulduğu marta kadar 50 bin kişinin turlara katıldığını belirtti.