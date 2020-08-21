21 Ağustos 2020 Cuma 02:54 | Son Güncelleme:
Balon turları yarın tekrar başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan sıcak hava balon turlarının, alınan tedbirlerle yarın yeniden başlatılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, Kapadokya başta olmak üzere, sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelere turistlerin yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.
GENELGE HAZIRLANDI
Bakan Karaismailoğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce balon uçuşlarında uyulacak kuralların belirlenerek genelge haline getirildiğine işaret etti. Yolcu eksiltileceğini belirten Karaismailoğlu, genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı.
YILDA 600 BİN TURİST GELİYOR
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin turistin sıcak hava balonlarını kullandığını söyledi. Karaismailoğlu, geçen yıl bu sayının 660 bini geçtiğine işaret ederek, seferlerin durdurulduğu marta kadar 50 bin kişinin turlara katıldığını belirtti.