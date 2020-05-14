Bakliyatın raf bedeli 100 milyar dolara ulaştı

Bahçeci, evlerine kapanan insanların faydalı ve sağlıklı protein kaynağı olarak bakliyat stokladıklarını, bu sebeple bakliyat satışlarının makarna ve konserve satışlarını geride bıraktığını anlattı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın attığı adımları önemli bulduklarını belirten Bahçeci, özellikle üreticilerin desteklenmesiyle son iki yılda nohut ve mercimek rekoltesinde ciddi yükseliş olduğunun altını çizdi. Bahçeci, Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde tarımda üretim ve lojistik merkezi olabileceğini vurguladı.