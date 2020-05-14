Bakliyatın raf bedeli 100 milyar dolara ulaştı
Salgın sonrasında bakliyat sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı bir konferansa konuşmacı olarak katılan Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, bakliyat ürünlerinin tüm dünyadaki toplam raf bedelinin 100 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Bahçeci, evlerine kapanan insanların faydalı ve sağlıklı protein kaynağı olarak bakliyat stokladıklarını, bu sebeple bakliyat satışlarının makarna ve konserve satışlarını geride bıraktığını anlattı.
TÜRKİYE MERKEZ OLUR
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın attığı adımları önemli bulduklarını belirten Bahçeci, özellikle üreticilerin desteklenmesiyle son iki yılda nohut ve mercimek rekoltesinde ciddi yükseliş olduğunun altını çizdi. Bahçeci, Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde tarımda üretim ve lojistik merkezi olabileceğini vurguladı.