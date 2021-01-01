Bakırköy'de 165 m2 daire satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Bakırköy ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde 165 m2 yüzölçümlü daireyi açık artırmayla satışa çıkardı.

Daireyi satın almak isteyenler Birinci Satış Günü olan 16 Şubat 2021’de 11:20 - 11:30 saatleri arası ile İkinci Satış Günü olan 15 Mart 2021’de 11:20 - 11:30 saatleri arasında ihaleye katılabilecek.

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