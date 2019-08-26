Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak ‘yatırım koordinasyon birimleri’ oluşturulacak. Öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek “ dedi. İleri teknoloji yatırımlarının kendileri için öncelik taşıdığını belirten Ermut, Türkiye’nin uzun süredir hem politika hem de uygulama alanında bu alanda çeşitli adımlar attığını söyledi. Ar-Ge alanında verilen teşvikleri yatırımcıların beklentilerine göre sürekli güncellediklerini vurgulayan Ermut, şöyle konuştu: “Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü 2017’de 113.8 milyar lirayken, geçen yıl 131.7 milyar lira seviyesine yükseldi. 2017’den itibaren yaklaşık yüzde 15 büyüyen sektörün bu yıl yüzde 5-10 büyümesi bekleniyor. Sektördeki istihdam sayısı ise 139 bine ulaşmış durumda ve sektör çalışanlarının yüzde 21’i Ar-Ge personeli.”

AR-GE MERKEZLERİ ARTIYOR

Türkiye’nin, otomotivin belli alt sektörleri, ilaç, kimya, petrokimya, havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında Ar-Ge yoğun ve yenilikçi yatırımlar çektiğine işaret eden Ermut, birçok küresel şirketin Türkiye’de önemli Ar-Ge merkezleri kurduğunu ve bunların önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. Ermut, “2018 başı itibarıyla 118 olan uluslararası şirketlerin Ar-Ge merkezi sayısı, bugün itibarıyla 170’e ulaşmış bulunuyor” şeklinde konuştu.

ALMAN ŞİRKETLERİN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Ermut, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Almanya’da özellikle teknoloji odaklı şirketlerle görüşüp ülkemizde yatırıma davet ediyoruz. 2019 yılında yine Alman şirketler katma değerli yatırımlarıyla ülkemizde birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Özellikle ön planda olan yatırımlardan biri Mercedes Benz’in 1.2 milyar lira tutarındaki modernizasyon yatırımı. Bunun dışında Almanya’dan ilaç sektöründe ve yine birçok sektörde teknoloji yoğun yatırımlar devam ediyor” dedi.

İHTİYAÇ DUYULAN YATIRIMLARA ÖNCELİK

Ermut, yatırım takip modeliyle Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanınacağını ifade ederek, “Bunun için belli başlı kriterler belirleyeceğiz. Bu kriterleri taşıyan yatırımcılar ‘Yatırım Ofisi Destekli Proje’ niteliği kazanacak. Bu projelerin işlemleri öncelikli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek” dedi.