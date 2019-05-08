Bakanlık müjdeyi verdi: 60 milyon avro destek geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı , Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 6'ncı Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon avro hibeyi üretici ve yatırımcılara sunduklarını belirterek, "42 ilimizdeki tüm üreticilerimize söylüyorum, 'Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın.' Bugün itibarıyla proje hazırlama süresi başladı. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticimize 3 ay süre veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, IPARD II- 6'ncı Başvuru Çağrısı İlanı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, kırsalı daha çok desteklemek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kırsaldaki yatırımları artırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir hibe paketini açıkladıkları ifade edilirken, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan her girişimcinin yanında olduklarını ve olmaya devam edecekleri dile getirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) kırsal kalkınma hibesi IPARD'ı uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 42 ilde kırsal kalkınma hibelerini yatırımcılara sunduğuna işaret edilerek, "IPARD Programı kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla projeye, yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, IPARD-II kapsamındaki 5. Başvuru Çağrısı'nı şubat ayında açıkladıklarını belirterek, "250 milyon avro (yaklaşık 1,5 milyar lira) hibe bütçeli 5. çağrıda, hayvancılık ve işletme pazarlama yatırımlarını destekliyoruz. Bu çağrının başvuru süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Tanıtım toplantısıyla "Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde" 6'ncı Başvuru Çağrısı'na çıktıkları bilgisini verilirken, IPARD-II 6'ncı Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon avro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üretici ve yatırımcıya sundukları bildirildi.

60 milyon avroluk çağrı bütçesinin yüzde 75'inin AB, yüzde 25'inin ise ulusal kaynaktan oluştuğuna dikkati çekilerek şöyle devam edildi;

"Daha çok küçük yatırımcıların desteklenmesinin ön planda olacağı bu hibe paketinde 7 alt sektörü destekleyeceğiz. Bu hibe paketinde, kırsaldaki istihdama doğrudan katkı sağlayacak gençlerimize ve kadınlarımıza önemli avantajlar sağlayacak konular bulunuyor. Desteklenecek alanlar arasında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları yer alıyor. Zanaatkarlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimini, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerini, kültür balıkçılığını, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumunu bu çağrı kapsamında destekliyoruz."

Üreticilere 3 ay süre

Bakanlık söz konusu sektörlerde yapılacak yatırımların 500 bin avrodan (yaklaşık 3 milyon lira) fazla kısmına yüzde 55 ile 65 arasında hibe vereceklerini söyledi.

IPARD kapsamında kredi ve borç değil, hibe verdiklerini vurgulayarak "Yani geri ödemesi olmayan, yatırım desteği veriyoruz. 42 ilimizdeki tüm üreticilerimize söylüyorum, 'Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın.' Bugün itibarıyla proje hazırlama süresi başladı. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticimize 3 ay süre veriyoruz. Başvuruların TKDK il koordinatörlüklerine teslim tarihleri 8 Temmuz ile 23 Ağustos arasında olacak. Durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlamaya başlayın." dedi.

Kırsalda kurulan yerel grupların faaliyetlerini destekleyecek "LEADER Tedbiri"nin akreditasyonunu başarıyla tamamladıkları belirtilirken, "Kırsala yeni bir yaklaşım getiren bu tedbir kapsamında, ön başvuru çağrı ilanına geçen ay çıktık. LEADER ve Kırsal Ağ Uygulaması bizim de önem verdiğimiz bir tedbirdir. Ön çağrı ilanı sonunda asıl çağrıya çıkarak projeleri alacağız. Böylece AB'ye aday ülkeler içinde LEADER Tedbiri'nde ilk çağrıya çıkan ülke olacağız." denildi.

"5'inci Başvuru Çağrısı için son başvuru sürelerini uzatıyoruz"

5'inci Başvuru Çağrısı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri"nde 17 Mayıs olan son başvuru tarihini 31 Mayıs'a, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili, Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri"nde ise 24 Mayıs olan başvuru tarihini 13 Haziran'a uzattıkları bildirildi..

Bu süreleri daha fazla uzatmayacakları dile getirilirken "Çünkü, aldığımız projelerle hızlıca hibe sözleşmesi imzalamayı ve yatırıma geçmelerini istiyoruz. İlerleyen dönemlerde yeni başvuru çağrılarımız olacaktır. Bakanlığımızın kırsal kalkınmaya sağladığı destekler artarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

AA