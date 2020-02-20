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  3. Altı Avrupa ülkesinin vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı

Altı Avrupa ülkesinin vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı

Altı Avrupa ülkesinin vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı

Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına 2 Mart 2020 itibarıyla turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi. 

AA'nın haberine göre, Aksoy şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır."

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.


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