Bakanlık devreye girdi! Otobüs firmalarına yeni düzenleme

Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kaarismailoğlu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karayolu yolcu taşımacılığında uygulanan kısıtlamalar sonrasında firmaların sefer sayılarını azaltmak durumunda kaldığını anımsattı. Seferlerin azaltılması ve izne bağlanması nedeniyle firmaların otobüs seferlerini yolcuların otobüslerin belli bir kısmını doldurması sonrasında yola çıkardığını belirten Karaismailoğlu, “Söz konusu durum nedeniyle vatandaşlarımız hem izin alma hem de otobüslerin belli bir oranda dolmasını beklemeleri nedeniyle terminallerde günlerce sabahlamak zorunda kalmaya başladı. Bu durumun vatandaşların lehine düzeltilmesi amacıyla Bakanlığıma bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde sektöre yönelik geçici bazı düzenlemeler yaptık” dedi.

Karayoluyla terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduklarını açıklayan Karaismailoğlu, bu indirim ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret tarifesini de belirlemiş olduklarını anlattı. Bakan Karaismailoğlu, “Bu sayede firmaların düzenleyeceği sefer sayısını da artırmalarına vesile oluyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz”

Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları bir diğer düzenlemeyle de karayoluyla yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten firmaların taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay süresince aktarabilme imkanı sağladıklarını anlatarak, “Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz. Hem vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamadan gidecekleri yerlere ulaşmasını sağlayacağız hem de firmaların bu süreçten daha az etkilenmesine vesile olacağız” dedi.

Karaismailoğlu, aynı düzenleme ile tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten firmaların zaman tarifelerinde yer alan seferleri bilet almış yolculara önceden haber vermek kaydıyla 2 saat öncesinden değiştirebilmelerine de imkan sağladıklarının altını çizdi.

“Merdiven altı firma ve kişilere gereken yaptırımları uyguladık”

Bakan Karaismailoğlu, özellikle sefer sayılarındaki azalma sonrasında vatandaşlara fahiş fiyatlarla bilet satışı olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını vurgulayarak, “İdare olarak bu süreçten yarar sağlamaya çalışan merdiven altı firma ve kişilere gereken yaptırımları uyguladık. Böyle bir süreçte kimse vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç elde edemez. Yaptığımız düzenlemeyle de karayoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.

Karaismailoğlu, uluslararası taşıma yapan firmaların korona virüs salgını nedeniyle veri girişlerinde yaşadıkları sıkıntıları azaltacak önlemleri de aldıklarını anlatarak, söz konusu düzenleme ile UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran’a ertelediklerini açıkladı.

Lojistik sektörüne teşekkür

Bakan Karaismailoğlu, korona virüs tedbirleri sonrasında karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren birçok firmanın insanüstü gayret göstererek vatandaşa hizmet anlayışı ile çalıştığını söyledi. Söz konusu firmaların marketlerde rafların dolmasını sağladığını, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yollarda olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bu vesileyle de başta tüm sağlık çalışanlarımız ve bu süreçte görev yapan tüm insanlarımız olmak üzere yönetmeye gayret gösterdiğimiz taşımacılık sektöründe görünmez kahramanlar olan yol yapımından denetleyenine ve en önemlisi başta gıda, deterjan, hijyen malzemelerine kadar bunları taşıyan, evimize, marketlerimize, eczanelerimize kadar getiren tüm lojistik çalışanlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

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