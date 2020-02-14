Bakan Varank: Yerli otomobil için en az 10 ülkeden bayilik için benimle irtibata geçtiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Yerli otomobille ilgili konuşan Varank, "Yerli otomobil için şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var." ifadelerini kullandı.