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  3. Bakan Varank: Bu yıl yerli otomobilin markası belirlenmiş olacak

Bakan Varank: Bu yıl yerli otomobilin markası belirlenmiş olacak

Bakan Varank: Bu yıl yerli otomobilin markası belirlenmiş olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

(Türkiye’nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması.

Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89.


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