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Bakan Varank'tan Neutec'e sürpriz ziyaret

Bakan Varank'tan Neutec'e sürpriz ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk İlaç sektörünün önemli kurumlarından Neutec İlaç'ın Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikasını 2 gün önce ziyaret etti.

Kabinenin en çok çalışan bakanı olarak gösterilen hatta Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın ‘’Atom karınca” diye nitelendirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Neutec İlaç’ın üretim tesislerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Türkiye’de en çok patente sahip 3'üncü kurumu olma özelliği taşıyan ve 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Neutec İlaç’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Mahmut Bilgiç, Bakan Mustafa Varank’a Neutec İlaç’ın üretim teknolojileri ve ürünleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Neutec İlaç’ın Sakarya’da 4 üretim üssü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark’da yer alan Ar-ge merkeziyle faaliyetlerini uluslararası alanda sürdürdüğünü belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Biliç, Neutec’in Ar-geye ve üretim teknolojilerine yaptığı yatırımla her geçen gün uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.


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