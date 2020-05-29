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  3. Bakan Varank'tan müjdeli haber: Bugün ilk belge verildi
29 Mayıs 2020 Cuma 10:39 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Bugün ilk belge verildi

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Bugün ilk belge verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı, çünkü 2019’un son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergeleri güçlü bir trende oturmuştu." ifadelerini kullandı.

TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi.

Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir.

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi.

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