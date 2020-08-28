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  3. Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
28 Ağustos 2020 Cuma 16:22 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30

Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "29 Ağustos 2020, 15:30" notuyla heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı.

Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.

Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
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