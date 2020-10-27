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27 Ekim 2020 Salı 15:46 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan Fransız mallarına boykot kararına ilişkin açıklama

Bakan Varank'tan Fransız mallarına boykot kararına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri.. Fransız mallarına boykot kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız." dedi. 

Fransız mallarına boykot kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." ifadelerini kullandı. 

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