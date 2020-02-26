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  3. Koronavirüs Türkiye'de ticareti nasıl etkiler? Bakan Varank'tan çarpıcı değerlendirme

Koronavirüs Türkiye'de ticareti nasıl etkiler? Bakan Varank'tan çarpıcı değerlendirme

Koronavirüs Türkiye'de ticareti nasıl etkiler" Bakan Varank'tan çarpıcı değerlendirme

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koronavirüs'ün Türkiye'deki ticareti nasıl etkileyeceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank, "Çin’den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koronavirüs'ün Türkiye'deki tekstil ürünlerinde talep artışına neden olacağını söyledi.

İHA'dan alınan bilgilere göre; Bakan Varank, "Çin’den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak.

 


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