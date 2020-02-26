Koronavirüs Türkiye'de ticareti nasıl etkiler? Bakan Varank'tan çarpıcı değerlendirme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koronavirüs'ün Türkiye'deki tekstil ürünlerinde talep artışına neden olacağını söyledi.

İHA'dan alınan bilgilere göre; Bakan Varank, "Çin’den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: