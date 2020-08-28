28 Ağustos 2020 Cuma 11:41 | Son Güncelleme:
Bakan Varank: Bu fabrika, dünyadaki Hyundai i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nden konuştu. Bakan Varank;" Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai İ20 Seri Üretim Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Varank, üretilen fabrikanın dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacağını duyurdu.
Üretimin yüzde 90'ı ihraç edileceğini belirten Varank "Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." dedi.
Üretimde 2030 hedefini açıklayan Varank; "elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde 2030'da Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.