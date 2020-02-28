Bakan Varank: Yatırım teşvikleri ocakta rekor kırdı

Kütahya’da ‘Bölgesel Destek Programları İmza Töreni’ne katılan Varank, “2020’yi yatırım yılı olarak görüyoruz. Ocakta verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Bu yıl büyüme ve istihdamda son 2 yılın performansını oldukça geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.