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  3. Bakan Varank: Yatırım teşvikleri ocakta rekor kırdı

Bakan Varank: Yatırım teşvikleri ocakta rekor kırdı

Bakan Varank: Yatırım teşvikleri ocakta rekor kırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl nisan ayında çağrıya çıkılan ‘Rekabetçi Sektörler Programı'ndan, toplam bedeli 62.5 milyon euro olan 11 projenin destekleneceğini bildirdi.

Kütahya’da ‘Bölgesel Destek Programları İmza Töreni’ne katılan Varank, “2020’yi yatırım yılı olarak görüyoruz. Ocakta verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Bu yıl büyüme ve istihdamda son 2 yılın performansını oldukça geride bırakacağız” ifadelerini kullandı. 


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